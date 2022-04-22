Макрон вновь призвал РФ разрешить жителям покинуть Мариуполь
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь призывает россию разрешить жителям покинуть Мариуполь. Об этом говорится в его Твиттере, сообщает Укринформ.
“В Мариуполе ситуация только усугубляется. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, позволить жителям покинуть город, пропустить гуманитарную помощь", - призывает Макрон.
В свою очередь французское Министерство иностранных дел отмечает, что Франция особенно обеспокоена катастрофической гуманитарной ситуацией в Мариуполе.
"Мы продолжаем призывать Россию положить конец этой осаде и, в частности, разрешить свободный выезд гражданскому населению, которое этого желает, в полной безопасности и в направлении по их выбору, а также доставку гуманитарной помощи в город гуманитарными организациями, присутствующими на местах", - отмечают в МИД Франции.