Макрон вновь призвал РФ разрешить жителям покинуть Мариуполь

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь призывает россию разрешить жителям покинуть Мариуполь. Об этом говорится в его Твиттере, сообщает Укринформ.

“В Мариуполе ситуация только усугубляется. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, позволить жителям покинуть город, пропустить гуманитарную помощь" , - призывает Макрон.

В свою очередь французское Министерство иностранных дел отмечает, что Франция особенно обеспокоена катастрофической гуманитарной ситуацией в Мариуполе.