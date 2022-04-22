Источник: Суркис задержан на украинской границе

Народного депутата от партии ОПЗЖ и одного из президентов ФК "Динамо" Григория Суркиса, который уехал из Украины в начале войны, задержали на пункте пропуска Краковец – он вывозил 13 пар часов. Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишет Михаил Ткач, Украинская правда.

По данным собеседника УП, Суркис вывозил 13 часов через "зеленый коридор".

Часы не были указаны в декларации. На данный момент таможня вынесла ему отказ по вывозу часов.

Пограничники не пропускают Суркиса ни туда, ни обратно.

По словам собеседника издания, протокол о недекларировании не был составлен.

Суркис сейчас задержан и ждет решения о том, пропустят его за границу или нет.