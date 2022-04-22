Во Львовской области отменили комендантский час на Пасху
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий решил разрешить проведение ночных богослужений на Пасху и отменил комендантский час в ночь на 24 апреля, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении ОВА.
Глава области издал приказ о снятии ограничений на передвижение в Пасхальную ночь. Такое решение позволит верующим посетить богослужения в храмах.
"В Пасхальную ночь с 23 часов 00 минут 23 апреля 2022 года до 06 часов 00 минут 24 апреля 2022 года комендантский час отменен", – говорится в сообщении.