Во Львовской области отменили комендантский час на Пасху

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий решил разрешить проведение ночных богослужений на Пасху и отменил комендантский час в ночь на 24 апреля, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении ОВА.

Глава области издал приказ о снятии ограничений на передвижение в Пасхальную ночь. Такое решение позволит верующим посетить богослужения в храмах.