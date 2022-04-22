Гайдай: оккупанты срывают эвакуацию из Рубежного

Российские войска 22 апреля срывают эвакуацию из Рубежного в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, гражданских попытались эвакуировать машинами.

"Мы будем пытаться доехать до южной части Рубежного на автомобилях, потому что люди ждут, чтобы их забрали. И завезти туда еды. Автобус для эвакуации, к сожалению, не доехал - начался плотный артиллерийский обстрел. Россияне не дают спасти мирное население, блокируют людей в городах, которые постоянно находятся под огнем" , - подчеркнул Сергей Гайдай.