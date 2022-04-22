У Зеленского уверены, что Украина ежемесячно будет получать по $7 млрд помощи

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко уверен, что Украина получит требуемое финансирование в $7 млрд ежемесячно на покрытие первоочередных расходов государственного бюджета, сообщает УНИАН.

Об этом он заявил в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Только речь идет о том, из каких источников это будет финансироваться. Мировое сообщество понимает, что мы должны быть финансированы. Я бы сказал, что мы сейчас видим, например, в Вашингтоне и то, что после того было заседание Большой семерки, мы понимаем, что даже есть конкуренция, кто дает средства для Украины, потому что и Большая семерка хочет иметь лидирующую роль в этом, и Международный валютный фонд занимается этим, и отдельные страны хотели бы быть лидерами в финансировании Украины. Вопрос решен принципиально. Единственное, что обсуждается, от кого это будет идти" , – сказал Устенко.

Также он добавил, что позиция Украины состоит в том, что это должны быть, прежде всего, грантовые средства, которые не нужно будет возвращать.

Кроме этого, Устенко отметил, что сейчас государственный бюджет Украины финансирует только две группы расходов – армию и социальное обеспечение. Однако из-за агрессии России у нашего государства нет достаточных источников для наполнения бюджета, чтобы самостоятельно покрыть эти выплаты.

"Несмотря на то, что расходы уменьшились, поступления также уменьшились. Дыра все равно 7 млрд долларов. Поэтому, когда президент обращался к международному финансовому сообществу, он говорил о том, что имеет предоставленное финансирование, чтобы перекрывать этот дефицит" , - сказал он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежемесячно 7 млрд евро тратится на все заработные платы, выплаты, соцподдержку из бюджета.