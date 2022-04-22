НБУ ограничил доступ к финансовой информации во время войны

Национальный банк Украины ограничил доступ открытой информации об участниках рынка небанковских финансовых услуг. Это сделано во избежание незаконного использования информации агрессором и с целью усиления безопасности, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, регулятор ограничил открытый доступ пользователей к данным из отдельных реестров и перечней. Отдельно:

Государственного реестра финансовых учреждений;

реестра коллекторских компаний;

Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров;

перечня небанковских финансовых групп и т.

Кроме того, прекращен доступ к комплексной информационной системе Национального банка Украины.

Доступ к этой системе будет предоставляться авторизованным поставщикам финансовых услуг.