НБУ ограничил доступ к финансовой информации во время войны
Национальный банк Украины ограничил доступ открытой информации об участниках рынка небанковских финансовых услуг. Это сделано во избежание незаконного использования информации агрессором и с целью усиления безопасности, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, регулятор ограничил открытый доступ пользователей к данным из отдельных реестров и перечней. Отдельно:
- Государственного реестра финансовых учреждений;
- реестра коллекторских компаний;
- Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров;
- перечня небанковских финансовых групп и т.
- Кроме того, прекращен доступ к комплексной информационной системе Национального банка Украины.
- Доступ к этой системе будет предоставляться авторизованным поставщикам финансовых услуг.
"Важно, что небанковские финансовые учреждения, юридические лица, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, коллекторские компании в течение действия военного положения в Украине не обязаны размещать сведения о своей структуре собственности на собственных веб-сайтах", - говорится в сообщении.