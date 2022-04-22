Глава Донецкой ОВА: больницу в г. Лиман обстреляли из "Урагана"
Областная травматологическая больница в городе Лиман Донецкой области была обстреляна сегодня российской армией из систем залпового огня "Ураган".
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на своей официальной странице в Facebook.
"Прямые попадания снарядов повлекли за собой пожар и разрушение как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом", – рассказал Кириленко.
По его словам, спасатели и пиротехники уже потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы.
"Преступления оккупантов тщательно фиксируем. Россияне и их государство, которое принесло на нашу землю разрушение и смерть, за все заплатят!" – заверил глава ОВА.