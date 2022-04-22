WizzAir снова в Украине: куда и на когда можно забронировать билеты

Венгерская бюджетная авиакомпания собирается возобновить работу в Украине, сообщает Сегодня.

Лоукост-авиакомпания Wizz Air возобновит продажу билетов на авиарейсы из Украины уже этим летом.

Забронировать билеты уже можно на сайте компании.

Самолеты будут курсировать из аэропорта Киева и Львова уже с июля.

Отметим, что еще 18 февраля Wizz Air отложила возобновления шестнадцати рейсов из Киева, Львова, Одессы и Харькова в города Европы.

Бесплатные билеты украинцам

Весь мир помогает Украине в борьбе с российской агрессией, не стала иссключением и венгерская авиакомпания, которая с первых дней войны поддержала украинских беженцев. Для наших соотечественников было выделено 100 тысяч бесплатных мест на короткомагистральных рейсах.

Украинцы могли вылетать на самолетах компании из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Билеты можно было забронировать на официальном сайте Wizz Air.

Ранее мы рассказывали, что венгерская авиакомпания после вторжения РФ в Украину вынуждена была полностью остановить работу в нашей стране. Также компания отказалась от полетов в России.