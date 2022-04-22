Стефанчук: глава парламента Норвегии посетит Украину

Президент Стортинга Норвегии Масуд Гараххани подтвердил свою готовность посетить Украину в ближайшее время.﻿ Об этом, со ссылкой на главу Верховной Рады ﻿﻿Украины Руслана Стефанчука, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

Отмечается, что встреча состоится в ближайшее время.