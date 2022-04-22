Стефанчук: глава парламента Норвегии посетит Украину
Президент Стортинга Норвегии Масуд Гараххани подтвердил свою готовность посетить Украину в ближайшее время. Об этом, со ссылкой на главу Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.
Отмечается, что встреча состоится в ближайшее время.
"Буду рад встретиться в Киеве. Надеюсь, что мы организуем этот визит так быстро, насколько это возможно. Рассчитываю, что поддержка со стороны в дальнейшем будет только укрепляться", – написал Стефанчук.