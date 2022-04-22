Глава Евросовета призвал Путина открыть гумкоридор из Мариуполя
В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным глава Евросовета Шарль Мишель призвал немедленно открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и других оккупированных городов.
Об этом он написал в Twitter.
Он добавил, что тем более важно это сделать по случаю Пасхи.
"Позиция ЕС жесткая: поддержка Украины и ее суверенитета, осуждения и санкции против российской агрессии. Наше единство, наши принципы и наши ценности непоколебимы", — добавил он.