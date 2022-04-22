Глава Евросовета призвал Путина открыть гумкоридор из Мариуполя

В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным глава Евросовета Шарль Мишель призвал немедленно открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и других оккупированных городов.

Об этом он написал в Twitter.

Он добавил, что тем более важно это сделать по случаю Пасхи.

"Позиция ЕС жесткая: поддержка Украины и ее суверенитета, осуждения и санкции против российской агрессии. Наше единство, наши принципы и наши ценности непоколебимы" , — добавил он.