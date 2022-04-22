Медуза: в Кремле не знают, как закончить войну в Украине

В Кремле не понимают, как закончить войну с помощью переговоров и без обвала рейтинга президента РФ Владимира Путина и жалуются, что пропаганда "переборщила с нагнетанием темы нацизма в Украине".﻿ Об этом, со ссылкой на источники в администрации президента РФ, сообщает Медуза.

Во внутриполитическом блоке АП РФ пришли к выводу: сейчас нет для России "хороших пиар-сценариев выхода из войны" , которые бы не привели к падению рейтинга власти.

Такие "сценарии" во внутриполитическом блоке начали прорабатывать несколько недель назад.

"Посмотрели, покрутили – какого-то понятного сценария не видно. Поэтому (общественное – ред.) мнение к возможному проведению переговоров (и заключению мира –ред.) решили не готовить, пустили все на самотек" , – объясняет один из собеседников.

В Кремле якобы уверены, что большинство россиян серьезно воспринимают войну как "борьбу с нацистами и нацизмом" . В подтверждение этого они ссылаются на результаты закрытых "социологических опросов" .

В частности, по мнению Кремля, одним из самых серьезных препятствий для выхода общества из войны может стать "позиция многих представителей среднего класса" , которые якобы поддерживают спецоперацию.

По их словам, представители среднего класса уверены:

"В войне надо идти до победного, если уже ее начали — в Киев или даже во Львов. Отступать нельзя".

Источники заявляют, что в Кремле опасаются недовольства отступлением войск и переговорами. По оценке властей, оно якобы может вылиться даже в уличные протесты. Эту гипотезу собеседники объясняют тем, что российская пропаганда "переборщила с нагнетанием темы нацизма" в Украине.

При этом, публично сотрудники АП поддерживают эту риторику, поскольку считают, что с общественным мнением "спорить поздно, а воевать придется до какого-то результата, который можно объявить "победой" .

В то же время, два политтехнолога (один из них ранее сотрудничал с АП, второй сотрудничает с Кремлем до сих пор) усомнились в адекватности таких опасений.

"Опираться на какую-то социологию сейчас странно. Люди, скорее, пассивны, они могут быть не против войны, но и не за нее. В Москве на машинах среднего класса букв Z что-то незаметно. Респонденты высказываются по инерции – даже, может, не кривят душой. Но это не воинственная поддержка. Сами воевать эти люди не готовы", – комментирует один из них.

Оба собеседника уверены, что в случае "приглушения пропаганды" никаких протестов от сторонников войны ждать не приходится.