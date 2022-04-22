Медуза: в Кремле не знают, как закончить войну в Украине
В Кремле не понимают, как закончить войну с помощью переговоров и без обвала рейтинга президента РФ Владимира Путина и жалуются, что пропаганда "переборщила с нагнетанием темы нацизма в Украине". Об этом, со ссылкой на источники в администрации президента РФ, сообщает Медуза.
Во внутриполитическом блоке АП РФ пришли к выводу: сейчас нет для России
"хороших пиар-сценариев выхода из войны", которые бы не привели к падению рейтинга власти.
Такие
"сценарии" во внутриполитическом блоке начали прорабатывать несколько недель назад.
"Посмотрели, покрутили – какого-то понятного сценария не видно. Поэтому (общественное – ред.) мнение к возможному проведению переговоров (и заключению мира –ред.) решили не готовить, пустили все на самотек", – объясняет один из собеседников.
В Кремле якобы уверены, что большинство россиян серьезно воспринимают войну как
"борьбу с нацистами и нацизмом". В подтверждение этого они ссылаются на результаты закрытых
"социологических опросов".
В частности, по мнению Кремля, одним из самых серьезных препятствий для выхода общества из войны может стать
"позиция многих представителей среднего класса", которые якобы поддерживают спецоперацию.
По их словам, представители среднего класса уверены:
"В войне надо идти до победного, если уже ее начали — в Киев или даже во Львов. Отступать нельзя".
Источники заявляют, что в Кремле опасаются недовольства отступлением войск и переговорами. По оценке властей, оно якобы может вылиться даже в уличные протесты. Эту гипотезу собеседники объясняют тем, что российская пропаганда
"переборщила с нагнетанием темы нацизма" в Украине.
При этом, публично сотрудники АП поддерживают эту риторику, поскольку считают, что с общественным мнением
"спорить поздно, а воевать придется до какого-то результата, который можно объявить "победой".
В то же время, два политтехнолога (один из них ранее сотрудничал с АП, второй сотрудничает с Кремлем до сих пор) усомнились в адекватности таких опасений.
"Опираться на какую-то социологию сейчас странно. Люди, скорее, пассивны, они могут быть не против войны, но и не за нее. В Москве на машинах среднего класса букв Z что-то незаметно. Респонденты высказываются по инерции – даже, может, не кривят душой. Но это не воинственная поддержка. Сами воевать эти люди не готовы", – комментирует один из них.
Оба собеседника уверены, что в случае
"приглушения пропаганды" никаких протестов от сторонников войны ждать не приходится.
По словам одного из них,
"граждане перестанут думать и говорить о нацистах, полностью переключатся на свои личные проблемы".