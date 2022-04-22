Гайдай: из-за вражеских обстрелов полностью обесточен Северодонецк

По всему Северодонецку Луганской области исчез свет, поскольку российские оккупанты перебили высоковольтную линию.

Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Дневной обстрел окрестностей Лисичанска имел катастрофические последствия. Россияне повредили высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 кВ. Обесточены все жилые кварталы Северодонецка" , - говорится в сообщении.

Он добавил, что на месте аварии работает аварийная бригада ЛЭО.