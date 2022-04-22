Джонсон оценил вероятность победы РФ в Украине

Военная победа России в Украине еще возможна, а Путин близок к тому, чтобы обеспечить в Мариуполе наземный переход. Такое мнение на пресс-конференции в Нью-Дели в пятницу, 22 апреля, выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Корреспондент.

Согласно материалам The Guardian, Джонсон отметил, что на данном этапе ситуация непредсказуема, поскольку, с одной стороны, у Путина огромная армия, но очень сложное политическое положение, а с другой стороны, украинцы показали себя героями.