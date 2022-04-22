Джонсон оценил вероятность победы РФ в Украине
Военная победа России в Украине еще возможна, а Путин близок к тому, чтобы обеспечить в Мариуполе наземный переход. Такое мнение на пресс-конференции в Нью-Дели в пятницу, 22 апреля, выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Корреспондент.
Согласно материалам The Guardian, Джонсон отметил, что на данном этапе ситуация непредсказуема, поскольку, с одной стороны, у Путина огромная армия, но очень сложное политическое положение, а с другой стороны, украинцы показали себя героями.
"Какого бы военного превосходства Владимир Путин не смог добиться в ближайшие месяцы – а я согласен, что это может быть и длительный период – он не сможет покорить дух украинского народа", - заявил Джонсон, добавив, что необходимо усиливать санкции и проанализировать, какую еще военную помощь можно предоставить Украине.