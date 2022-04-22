Зеленский в Страстную пятницу обратился к военным, волонтерам и медикам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к военным, волонтерам и медикам в Страстную пятницу. Видео он опубликовал в Instagram.

"58-й день нашей борьбы. Страстная пятница. Обычно в такой день никто не работает. Кроме наших героев. Наши защитники, наши волонтеры, наши медики - им надо (работать - ред.), потому что они защищают святые вещи: нашу землю, наших людей, наше государство. Слава Украине" , - сказал Зеленский.

Он добавил, что Страстная пятница является самым скорбным днем года, когда все, что можно делать в жизни, будет весить меньше, чем молитва. Кроме защиты Родины и товарищей в бою.