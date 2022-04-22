ГУР: РФ планирует бросить на "Азовсталь" росгвардию и ФСБ

Для дальнейшего наступления на завод Азовсталь в заблокированном Мариуполе, который защищают украинские Силы обороны, планируется привлечь российских гвардейцев и структуры ФСБ РФ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона, сообщает Корреспондент.

По его словам, РФ может отказаться от широкомасштабного штурма Азовстали, но использует другие методы.