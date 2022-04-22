Путин сообщил, от чего зависит их встреча с Зеленским

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что возможность его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Киева и Москвы. Об этом он сказал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю во время телефонного разговора, сообщает Дело.

Как передает пресс-служба российского лидера, Путин считает, что украинская делегация на переговорах якобы "проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения". При этом привел ли Путин какие-то конкретные факты в качестве доказательств, в Кремле не уточнили.

В свою очередь ранее Зеленский заявил, что дата переговоров президентов Украины и России зависит от того, как долго Вооруженные силы Украины будут удерживать свои позиции в Мариуполе.

Как отметил глава государства, "Мариуполь – это сердце этой войны на сегодня".