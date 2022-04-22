Денисова: военные РФ устроили пыточную в полицейском отделе Каховки

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила﻿, что войска РФ организовали пыточную в отделении каховской полиции, где местных жителей подвергают пыткам с применением электротока.

"Российские военные проводят задержания на улицах города. Причем задерживают не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, которые не имеют прямого отношения к воинской службе и даже не участвовали в митингах против российской оккупации" , - написала омбудсмен на своей странице в Facebook﻿.

Представители ВС РФ находят любые формальные предлоги, как то: нарушение правопорядка или комендантского часа. Возле полицейского отделения беспрерывная очередь родственников задержанных, пытающихся выяснить их судьбу и передать продукты и вещи.

По словам очевидцев, некоторых граждан Украины неделями держат в застенках, их пытают электрошокерами и избивают.

Как отмечается, наибольшую жестокость россияне проявляют по отношению к украинским силовикам, бойцам теробороны и участникам ООС.

Денисова напомнила, что подобные действия следует расценивать как военные преступлением и преступления против человечности, согласно многим международным нормам, в частности, 7 и 8 статье Римского статута Международного уголовного суда.