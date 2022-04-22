В Иерусалиме произошли столкновения вблизи Храмовой горы

Более 30 человек получили ранения в результате столкновений между палестинскими демонстрантами и израильской полицией вблизи Храмовой горы в Иерусалиме, сообщает Deutsche Welle.

По данным СМИ, израильские силы безопасности ворвались в пятницу в комплекс мечети Аль-Акса и применили слезоточивый газ и резиновые пули против палестинской молодежи, которая в свою очередь забросала израильские силы безопасности камнями. Ранее утром палестинцы уже бросали камни в сторону Стены Плача, говорят в полиции.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, по меньшей мере 31 палестинец был ранен, двое из них – серьезно. Около десятка пострадавших были доставлены в больницу.

На прошлой неделе в результате беспорядков в Иерусалиме пострадали более 200 человек. До этого в марте в Израиле было совершено четыре нападения с участием палестинцев или израильтян арабского происхождения, в результате чего погибли в общей сложности 14 человек. В то же время с 22 марта во время операций израильских сил безопасности были убиты 24 палестинца, включая нападающих.

В течение последних недель ситуация в Старом городе Иерусалима оставалась напряженной, ведь в этом году мусульманский месяц поста Рамадан совпал в этом году по времени с еврейским праздником Песах, а к этому добавилась Пасха.