Минобороны: оккупанты продолжают наступать на юге и востоке

Войска российских оккупантов продолжают наступать в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге, сообщает УНН.

"На Слобожанском направлении российская армия продолжает частично блокировать Харьков, активно применяя артиллерию и авиацию. В районах Балаклеи и Лозовой противник закрепляется на местности и осуществляет фортификационное оборудование позиций" , - заявил Мотузяник.

По его словам, в районах Изюма и Барвинкового подразделения российских войск производят наступательные действия, в том числе с целью взятия под контроль железнодорожного сообщения.

Также он сообщает, что на Северодонецком направлении (Луганская область) подразделения противника ведут штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и пытаются продвинуться в направлении Рубежного.

"На Южнобужском направлении продолжаются вражеские штурмовые действия в районах Правдино, Таврийск и артиллерийский огонь в сторону населенных пунктов Шевченково, Терновые Поды. Там противник пытается улучшить свое тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области" , - сказал Мотузяник.

Кроме того, Мотузяник проинформировал о ситуации на Волынском, Полесском и Северском направлениях.

"Отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Россия в полном объеме использует территорию Беларуси для ведения всех видов разведки" , - сообщил он.

В Минобороны добавляют, что враг продолжает наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по жилым районам Харьковской, Луганской и Донецкой областей, по объектам инфраструктуры.