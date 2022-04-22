Братчук: под Изюмом был ожесточенный бой, атака РФ отбита

В районе Вернополья под Изюмом (Харьковская обл.) сегодня была попытка прорвать оборону украинских войск силами механизированной роты при поддержке танков. Об этом, ссылаясь на информацию, предоставленную активистом и волонтером Романом Доником, сообщает﻿ спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.﻿

Отмечается, что после ожесточенного боя атака была отбита силами 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Поперли в лоб. Или на убой их бросили, или что-то задумали, и передумали. Неясно. После ожесточенного боя атака отбита", – написал Доник в соцсети.

Он добавил, что в бою были подбиты три вражеских танка и три БМП.