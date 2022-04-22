Братчук: под Изюмом был ожесточенный бой, атака РФ отбита
В районе Вернополья под Изюмом (Харьковская обл.) сегодня была попытка прорвать оборону украинских войск силами механизированной роты при поддержке танков. Об этом, ссылаясь на информацию, предоставленную активистом и волонтером Романом Доником, сообщает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Отмечается, что после ожесточенного боя атака была отбита силами 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
"Поперли в лоб. Или на убой их бросили, или что-то задумали, и передумали. Неясно. После ожесточенного боя атака отбита", – написал Доник в соцсети.
Он добавил, что в бою были подбиты три вражеских танка и три БМП.
"Потери личного состава оккупантов – около полусотни (включая санитарные)", – отметил Доник.