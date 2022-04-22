Эрдоган рассчитывает в ближайшие дни поговорить с Зеленским и Путиным

Турецкая сторона планирует в ближайшие дни провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, сообщает УНН.

Эрдоган выразил надежду на продвижение в украинско-российских переговорах.

"Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды" , - цитирует Anadolu слова турецкого лидера.

По словам президента, сегодня представители Турции вновь выйдут на контакт с российской и украинской сторонами.

"Планируем сегодня или завтра разговоры с путиным и Зеленским. По итогам этих бесед надеемся на встречу президентов" , - добавил он.

Эрдоган считает что если президенты двух соседних стран примут приглашение турецкой стороны, то встреча на высшем уровне может состояться в Стамбуле.