Макрон назвал вооружение, поставляемое Францией для Украины

Франция поставляет Украине самоходные артиллерийские установки «Цезарь». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает УНН.

На вопрос журналистов, должна ли Европа поставлять тяжелое вооружение, особенно танки, вроде немецких танков "Леопард", Макрон ответил:

"Каждый берет на себя ответственность со своими политическими балансами, и я не вмешиваюсь в политическую жизнь других. Мы очень скоординированы. Позавчера я говорил на эту тему с канцлером Шольцем. Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от "Милана" до "Цезаря", в том числе несколько видов оружия".

Французский "Цезарь" — грузовик повышенной проходимости, оснащенный 155-мм пушкой, способной с отличной точностью поразить цель на расстоянии 40 км. Он производится компанией Nexter и экспортируется в семь стран, включая Саудовскую Аравию, Данию и Чехию.