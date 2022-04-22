Разведка: в случае провала войны Шойгу ждет трибунал

За провал войны против Украины министра обороны России Сергей Шойгу, вероятно, ожидает трибунал. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий на телемарафоне, сообщает Корреспондент.

"По сути он был одним из инициаторов силового решения вопроса в отношении Украины, успеха нет и мы не исключаем, что в дальнейшем его ждет трибунал в России" , - отметил представитель ГУР.

Также Скибицкий рассказал о выводах военно-политического руководства РФ после провалов в Украине.

По его словам, украинские разведчики зафиксировали кадровые чистки в российской армии и спецслужбах после первого этапа войны.