Азербайджан увеличил на 60% экспорт газа в Европу

Азербайджан увеличил поставку газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) на 60% в первом квартале - до 4 млрд кубометров. Об этом заявил первый вице-президент - исполняющий обязанности президента "Госнефтекомпания Азербайджана" Ровшан Наджаф, сообщает Корреспондент.

По данным Минэнерго Азербайджана, за аналогичный период прошлого года в Турцию и Европу было переправлено 2,5 млрд кубометров: 1,4 млрд кубометров в Турцию и 1,1 млрд кубометров в Европу.

В этом году объем транспортировки азербайджанского газа по TANAP в Турцию и Европу запланирован на уровне 16,2 млрд кубометров. В прошлом году по нему было транспортировано 13,73 млрд кубометров газа. Рост экспорта ожидается на уровне 18%