Джонсон уточнил гарантии безопасности для Украины

Западные союзники готовятся предложить Украине ряд гарантий безопасности, которые сделают страну "неприступной" для повторного нападения России. ﻿Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает УНИАН.

Как пишут британские СМИ, по словам Джонсона, необходимо разработать долгосрочное видение места Украины в будущей "архитектуре безопасности" Европы. Он отметил, что гарантии безопасности для Украины не будут тождественны пятой статье НАТО (нападение на одну страну альянса считается нападением на всех его членов - ред.).

"Я надеюсь, что это позволит украинцам предложить сдерживание воспрещением и убедиться, что их территория настолько укреплена, что будет неприступной для дальнейшего нападения со стороны России" , - сказал он.

Также союзники будут поддерживать Украину поставками оружия, обучением военнослужащих и обменом разведданными. По его словам, сейчас Великобритания хочет отправить в Польшу танки, чтобы Варшава смогла передать Украине советские Т-72.

Также он отметил, что на следующей неделе Великобритания вновь откроет посольство в Киеве.

Ранее Джонсон допустил, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года.