В МВФ раскрыли детали финподдержки госбюджета Украины

Большую часть финансовой поддержки Украине для покрытия дефицита бюджета в 5 млрд долларов планируют предоставить в качестве грантов. Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, сообщает Корреспондент.

"Мы предлагаем, чтобы большая часть поддержки была предоставлена в виде грантов. Существуют различные виды…, включая возможность предоставления участниками МВФ своих специальных прав заимствования (SDR)" , – цитирует Интерфакс-Украина его слова.

Каммер уточнил, что оценка в $5 млрд дефицита в месяц на следующие два месяца была осуществлена властями Украины совместно с МВФ.

Среди инструментов поддержки Украины он назвал специальный счет МВФ, мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка, а также Трастовый фонд солидарности ЕС.

"Дальнейшая широкая донорская поддержка будет иметь решающее значение для среднесрочных экономических перспектив Украины, поскольку потребности в послевоенном восстановлении, вероятно, будут очень большими" , – подчеркивают в МВФ.

Напомним, на днях МВФ заявил, что поможет Украине покрыть финансовый дефицит $15 млрд в ближайшие три месяца.

Также сообщалось, что страны Большой семерки предоставят Украине дополнительную финансовую поддержку в размере более 24 миллиардов долларов на 2022 год и готовы ее увеличить в случае необходимости.