В Кабмине оценили угрозу голода в Украине

В Кабмине оценили угрозу голода в Украине

Недостаток продовольствия даже в условиях войны Украине не грозит. Об этом заявили в пресс-службе Министерства агрополитики и продовольствия Украины, сообщает Корреспондент.

"Мы полностью обеспечены для своих внутренних нужд молоком и молокопродуктами, зерновыми, зернобобовыми и растительными, яйцами, мясом и мясопродуктами", - заявил первый заместитель Министра агрополитики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий

По его данным, в среднем в 2021 году, за счет собственного производства, Украина удовлетворяла потребность внутреннего рынка:

  • Молоко и молокопродукты - 99,1%;
  • Мясо и мясопродукты - 110,1%;
  • Зерно –  323,3 %;
  • Яйца - 125%;
  • Плоды, ягоды и виноград - 75,9%;
  • Овощи - 104,6%,
  • Масло – потребляем 7% от общего производства.

Ранее в ООН заявили, что война вызвала сбои в глобальной продовольственной, энергетической и финансовой системах, что неизбежно приведет к росту нищеты и голоду в ряде регионов планеты.

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