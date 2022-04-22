В Кабмине оценили угрозу голода в Украине
Недостаток продовольствия даже в условиях войны Украине не грозит. Об этом заявили в пресс-службе Министерства агрополитики и продовольствия Украины, сообщает Корреспондент.
"Мы полностью обеспечены для своих внутренних нужд молоком и молокопродуктами, зерновыми, зернобобовыми и растительными, яйцами, мясом и мясопродуктами", - заявил первый заместитель Министра агрополитики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий
По его данным, в среднем в 2021 году, за счет собственного производства, Украина удовлетворяла потребность внутреннего рынка:
- Молоко и молокопродукты - 99,1%;
- Мясо и мясопродукты - 110,1%;
- Зерно – 323,3 %;
- Яйца - 125%;
- Плоды, ягоды и виноград - 75,9%;
- Овощи - 104,6%,
- Масло – потребляем 7% от общего производства.
Ранее в ООН заявили, что война вызвала сбои в глобальной продовольственной, энергетической и финансовой системах, что неизбежно приведет к росту нищеты и голоду в ряде регионов планеты.