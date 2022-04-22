Путин объяснил Мишелю отмену штурма Азовстали

Президент РФ Владимир Путин заявил главе Европейского совета Шарлю Мишелю, что приказал отменить штурм Азовстали в Мариуполе из-за принципа гуманности. О разговоре политиков проинформировала пресс-служба Кремля, сообщает Корреспондент.

"Подробно обсуждено развитие ситуации в Украине. Шарль Мишель информировал о контактах с украинским руководством в ходе своей недавней поездки в Киев. Владимир Путин изложил принципиальные оценки в связи со "специальной военной операцией" по защите "республик" Донбасса. Отмечено, что после "освобождение" "Мариуполю из соображений гуманности предписано отменить штурм промышленной зоны завода Азовсталь" , - говорится в сообщении.

Утверждается, что Путин рассказал Мишелю "о предпринимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневное открытие гуманитарных коридоров и объявление режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий".

"Обратите внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию в Украине военным путем, а также игнорирование "многочисленных военных преступлений украинских силовиков"" , - говорится в сообщении.

Также была поднята тематика ситуации в Нагорном Карабахе.