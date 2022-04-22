ОВА: за сутки разрушены или повреждены 34 гражданских объекта Донетчины

Российская армия продолжает целенаправленно уничтожать гражданскую инфраструктуру Донбасса. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня самый большой удар был нанесен по Славянску: ночью россияне обстреляли город, вероятно, кассетными боеприпасами. Повреждены 9 многоэтажек и 12 частных домов, школа, магазин и остановки автотранспорта. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения" , - написал Кириленко в Телеграмме.

По его словам, в Лимане россияне применили РСЗО "Ураган" и попали в областную травматологическую больницу. Также было уничтожено административное здание в Александровке. Там же поврежден многоэтажный дом. По предварительной информации, жертв нет.

Кроме того, в Светлодарске ночью повреждения получила одна многоэтажка - без пострадавших. Под артиллерийским огнем оккупантов оказалось и Доброполье: повреждено административное здание, ранены, по меньшей мере, два человека.