Вилкул: главу Нововоронцовской ОТГ Марчука освободили из плена

Главу Нововоронцовской ОТГ (Херсонская область) Владимира Марчука освободили из российского плена, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сутки просидел в застенках у орков. Вчера подонки украли его как старшего колонны в гуманитарном коридоре, когда мы пытались вывезти мирных жителей с временно оккупированных территорий Херсонской области" , - написал Вилкул в Facebook.

"Немного помят, но главное жив. Спасибо от всего сердца всем причастным, в первую очередь – Ирине Верещук" , - добавил он.

Как сообщалось, Марчук был задержан российскими военными 21 апреля во время эвакуации жителей пгт Высокополье, сел Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области.