МО: оккупанты блокируют выезд из южных областей мужчин призывного возраста

РФ ведет подготовку к так называемой мобилизации в Херсонской и Запорожской областях, оккупационные власти блокируют выезд с оккупированных территорий местного населения, в частности мужчин призывного возраста. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Для пополнения потерь в личном составе российской армии осуществляется подготовка к так называемой мобилизации в Херсонской и Запорожской областях. Оккупационные власти блокируют выезд с оккупированных территорий местного населения, в частности мужчин призывного возраста" , - сказал Мотузяник на брифинге в медиа центре "Украина" в Киеве в пятницу.

Он отметил, что противник осуществляет подготовку к проведению так называемого референдума по присоединению оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях к РФ.

"С этой целью продолжается активная информационная кампания на подконтрольных территориях" , - проинформировал Мотузяник.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в Белгородской области России проводится массовый сбор крови у населения для нужд армии РФ.

"По информации украинской разведки, в Белгородской области России проводится массовый сбор крови у населения для нужд российской армии", - сказал Мотузяник.