Боррель призвал РФ открыть зеленые коридоры для жителей Мариуполя

В связи с ситуацией в Мариуполе Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает обращение Украины к Кремлю с призывом создать безопасные коридоры с гарантией прекращения огня для эвакуации мирных жителей, сообщает Интерфакс-Украина.

Текст заявления распространен в пятницу Внешней дипломатической службой ЕС.

"ЕС поддерживает обращение Украины к Кремлю разрешить безопасную эвакуацию мирных жителей Мариуполя. Необходимо немедленно создать гуманитарные коридоры с необходимыми гарантиями прекращения огня от "Азовстали" и других районов города в другие районы Украины. Должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ для тех, кто доставляет гуманитарную помощь, в соответствии с основными принципами прав человека и международным гуманитарным правом" , - сказано в заявлении.

Боррель констатировал, что вот уже несколько недель "мир является свидетелем жестокого незаконного нападения России на Мариуполь, приведшего к широкомасштабным разрушениям города, в том числе зверствам против мирных жителей, под изощренным предлогом "освобождения" города".

"Тысячи его жителей были депортированы в Россию или насильственно перемещены на неподконтрольные правительству территории Украины. Несмотря на резню, учиненную Россией, в Мариуполе остается более 100 тысяч мирных жителей, в том числе, около тысячи человек, которые, возможно, укрылись на металлургическом заводе "Азовсталь", защищаемом Вооруженными силами Украины" , - добавил Высокий представитель, обрисовывая ситуацию.

Он поблагодарил Украину за ее усилия по поиску дипломатического решения для эвакуации гражданских лиц, выразив при этом сожаление, что Россия "не отвечает взаимностью".