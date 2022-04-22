Глава МАГАТЭ посетит ЧАЭС на следующей неделе

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси возглавит команду экспертов, которые посетят Чернобыльскую АЭС на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации, сообщает Интерфакс-Украина.

"Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси возглавит экспертную миссию на украинскую Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС) на следующей неделе, чтобы активизировать предоставление помощи по предотвращению опасности ядерной аварии в период текущего конфликта в стране" , - сказано в заявлении.

Отмечается, что группа сотрудников МАГАТЭ прибудет в Чернобыль 26 апреля, чтобы доставить необходимое оборудование и провести радиологические и другие обследования местности.

В марте Гросси посетил Южно-Украинскую АЭС, где обсудил помощь МАГАТЭ Украине с министром энергетики Украины Германом Галущенко, главой ядерного регулятора Украины Олегом Кориковым, главой ГП "НАЭК "Энергоатома" Петром Котиным и гендиректором Южно-Украинской АЭС Игорем Половичем. Тогда он отметил, что личное присутствие специалистов МАГАТЭ на местах поможет предотвратить опасность ядерной аварии в условиях военной агрессии России. Отмечалось, что такая авария могла бы привести к серьезным последствиям в области здравоохранения и окружающей среды как в Украине, так и за ее пределами.