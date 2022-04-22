В Минобороны назвали фактор приближения победы Украины

Продолжительность войны в Украине против российских захватчиков будет зависеть от интенсивности и качества помощи вооружением от международных партнеров.﻿ Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона, сообщает УНИАН.

"Тактика и стратегия украинских командующих преобладает над российскими подходами к военным действиям, но армия врага превосходит нас по количеству военных и вооружению. Для победы, Украине необходима военная помощь от международных партнеров в виде вооружения, прежде всего тяжелого. Речь идет о системах ПВО, ракетах, противотанковых средствах" , - сказала﻿ Маляр.

На вопрос, который тревожит всех украинцев, как долго еще будет длиться война в стране, она ответила, что победа не будет быстрой, ведь это зависит от цели и объективных обстоятельств.

"Мы с самого начала говорили о том, что война будет продолжаться какое-то время, то есть что это не будет быстрая победа. Потому что перед нами стоит очень большая цель - это наша государственность. А большие цели не достигаются ни за три дня, ни за неделю" , - отметила она.

По словам Маляр, на уровне силы, армия врага превосходит нас по количеству военных и вооружения.

"Сейчас наше преимущество – это то, что наши Вооруженные силы интеллектуальная армия. Но мы нуждаемся в военной помощи в смысле вооружения, прежде всего тяжелого. Поэтому, в большой степени продолжительность войны в Украине будет зависеть от интенсивности и качества этой помощи от международных партнеров. Сегодня Вооруженные силы Украины делают все возможное и невозможное, чтобы это было как можно быстрее" , - акцентировала заместитель министра обороны.

Маляр отметила, что Украина, как государство, делает все необходимое со своей стороны, ведет очень активную политическую и дипломатическую деятельность. Списки вооружения, которое нужно, уже сформированы Вооруженными силами, но это закрытые списки, секретная информация.

Маляр сообщила, что данная информация уже прорабатывается с международными партнерами.

"С точки зрения коммуникации, со стороны Украины выстроен прозрачный и эффективный процесс. Но, по объективным обстоятельствам помощь не может быть быстрой, потому что это определенные процедуры. Нужно время, чтобы произвести и завезти оружие" , - сказала она.

Также Маляр отметила, что, кроме нового мощного вооружения, нужно и определенное обучение для украинских военных, на что тоже нужно время.