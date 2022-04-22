Укрпочта создала новую марку о "российском корабле"

Укрпочта выпустила новую марку о "русском корабле". Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский, сообщает Корреспондент.

"Первая военная марка Украины "Корабль" уже стала символом страны, и обрела столь большой отклик в сердцах украинцев, что многие считали, что 1 миллион раз посланный русский корабль, получивший сообщение и ушел куда его посылали, недостаточно. Правила выпуска марок Укрпочта не позволяли допечатывать именно ту марку. Но мы не могли не пойти навстречу пожеланиям миллионов людей" , – написал Смелянский в Facebook.

По его словам, новая марка будет называться – "Русский военный корабль... ВСЕ" или "Russian Warship...DONE".

"В рамках этого блока представлена и первая марка серии, поэтому все кто хочет иметь этот символ истории на память для себя получит такую возможность (но не для отправки) и вторая – которую вы можете присылать друзьям в Украине и за границу, поскольку она будет иметь украинский и международный номинал. Тираж марки составит 5 млн экземпляров, а конвертов 1 млн. И, поскольку марка все же бумажная, то даже мощные DDoS атаки со стороны России, не помешают ее выпуску" , – добавил глава Укрпочты.

Он пообещал в ближайшие дни подумать, как учесть недостатки при запуске первой марки дать примерный график запуска и продажи марок.