В Киеве на Пасху сократили комендантский час

В Киеве в ночь на воскресенье, когда украинцы празднуют Пасху по юлианскому календарю, комендантский час продлится с 23:00 до 5:00. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Для безопасности граждан и предупреждения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья). Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции" , - написал Кличко в Telegram.

﻿Начиная с 17 апреля, комендантский час в Киеве установлен с 22:00 до 5:00.