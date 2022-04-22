Генштаб: враг усиливает системы радиоэлектронной разведки в Беларуси

Россия продолжает наращивать системы радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в пограничных с Украиной районах Гомельской области Беларуси. Об этом заявил Генштаб ВСУ в вечерней сводке, сообщает Корреспондент.

"В районах населенных пунктов Климовка и Дымамерки развернуты посты постановки радиопомех подразделениями из состава 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы западного оперативного командования вооруженных сил Республики Беларусь. Кроме того, противник провел тренировку очередных сил и средств противовоздушной обороны. Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины с территории Республики Беларусь" , – говорится в заявлении﻿.

На Сиверском направлении подразделения пограничной службы ФСБ РФ продолжают нести охрану украино-российской границы в Брянской и Курской областях в усиленном режиме. Продолжается перегруппировка войск.

На Слобожанском направлении оккупанты силами подразделений из состава 6 общевойсковой армии, Балтийского и Северного флотов продолжают частичную блокировку Харькова, пытаются осуществлять огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

В Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций ВСУ с целью определения возможных направлений наступления. Для улучшения тактического положения подразделений противник пытался совершать наступательные действия по направлениям населенных пунктов Заводы и Дибровне, но успеха не достиг.

На Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения.

"За сутки враг совершал штурмовые действия в направлении города Славянск, закрепился в населенном пункте Лозовое. В районах Зеленой Долины и Кременной противник продолжает закрепляться на занятых позициях, осуществляет перегруппировку и подготовку к наступательным действиям" , – сообщают в Генштабе.

РФ усилила группировку войск за счет перемещения со своей территории отдельных подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, и безуспешно пытается укрепиться в населенном пункте Рубежное.

В районе Попасной российские войска предприняли попытку шутрма в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, успеха не достигли. Закрепились в центральной части населенного пункта Степное.

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не достигли.

На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать украинские подразделения в районе Азовстали.

На Запорожском направлении оккупанты пытались провести штурм в направлении населенного пункта Зеленое Поле, успеха не достигли. Враг усилил группировку за счет перемещения подразделений 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Вместе с тем батальонная тактическая группа 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления.

В Южнобужском направлении, в районе населенного пункта Александровка, враг обороняет занятые позиции. Проводит воздушную разведку.

"Не исключается ведение штурмовых действий для выхода на административные границы Херсонской области" , - подчеркнули в Генштабе.

По имеющейся информации, личный состав отдельной группы российских войск в так называемой приднестровско-молдавской республике несет службу в повседневном режиме. В то же время остается вероятность использования территории непризнанной республики для агрессии против Украины.

Ранее СМИ сообщили, что в Кремле не видят способа достойно закончить войну против Украины. Там признают, что российская пропаганда "переборщила с нагнетанием темы нацизма", и теперь не знают, как закончить войну, без обрушения рейтинга президента РФ Владимира Путина.