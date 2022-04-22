В США допускают применение Путиным ядерного оружия
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не исключила, что президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в войне с Украиной. Однако, в этом случае цена для него будет "астрономической". Об этом она сказала в интервью ЕП, сообщает Корреспондент.
"Мы имеем дело с Путиным, и он уже давал приказ совершать ужасные, сверхжесткие военные преступления. А значит, возможно все, и нам надо быть готовыми к использованию Россией различных типов оружия с катастрофическими последствиями", - сказала она.
Однако Нуланд отметила, что сейчас не только США доносят до Путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и для мира. Также это будет иметь абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и также для России.
"Даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России имеет нынешняя агрессия - в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической", - сказала Нуланд, отметив, что от деталей в этом вопросе лучше воздержаться.