"Схемы" сообщили об еще одной братской могиле близ Мариуполя

Спутник зафиксировал еще одну братскую могилу близ Мариуполя – рядом с кладбищем оккупированного села Виноградное, которое находится в 5-6 километрах от города. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сообщает Радио Свобода.

В комментарии журналистам «Схем» (Радио Свобода) власти Мариуполя сообщают, что получали сообщения от жителей о еще одном вероятном месте массового захоронения в этом селе – погибших в результате регулярных обстрелов российской армией.

Согласно спутниковым снимкам, выкопанные траншеи на территории кладбища оккупированного села появились в конце марта. На снимках 17 марта этих раскопок нет. На фото Maxar за 29 марта уже видны траншеи размером ориентировочно 38 на 4 метра.

Сравнение места захоронения на снимках за 17 марта 2022 и 29 марта 2022 года

Согласно спутниковому снимку Planet за 20 апреля, размер места массового захоронения увеличился (стал 45 на 25 метров).

Вероятная братская могила в оккупированном с. Виноградное возле г. Мариуполь, 20 апреля 2022 года

О том, что рядом с кладбищем села Виноградное во время оккупации российскими военными появилась братская могила местным властям, сообщили жители – после публикации «Схем» о зафиксированной спутником 300-метровой братской могиле в оккупированном российскими войсками селении Мангуш. Эту информацию "Схемам" передал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. Он считает, что там могут быть тела сотен погибших – преимущественно из левобережной части Мариуполя.

«Там они хоронят местных жителей, которых вражеская российская армия убила самолетами, артиллерией. Когда начались ожесточенные бои в городе после 20 марта, то тела с улиц уже убирать мы не могли… По предварительным данным в городе Мариуполь было убито более 20 тысяч местных жителей» , – рассказал Вадим Бойченко.

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