Путин согласился встретиться с генсеком ООН

Президент РФ Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерриша, который 26 апреля прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс-Украина.

"Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его также примет президент России Владимир Путин" , - заявил представитель Кремля.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал в среду, что Гутерриш попросил Путина принять его в Москве.

"Вчера днем отдельные письма вручили постпредствам РФ и Украины. В этих письмах генсек попросил президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского – принять его в Киеве" , - заявил Дюжаррик во время прессбрифинга.

Он отметил, что Гутерриш хотел бы обсудить с двумя президентами срочные меры по установлению мира в Украине, а также будущее многосторонних отношений.