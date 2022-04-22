В Запорожской ОВА назвали причину падения самолета АН-26

В Запорожской ОВА заявили, что причиной падения украинского самолета АН-26 в районе Михайловки стал туман и низкая высота полета, сообщает Новое время.

"В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры" , - информирует ОВА в Telegram﻿.

В администрации напомнили, что авария самолета произошла в 09:00 утра в районе Михайловки Запорожской области. АН-26 выполнял технический рейс из Запорожья в Ужгород. В результате крушения один человек погиб и двое получили ранения разной степени тяжести.