В ОП отреагировали на намерения РФ захватить Украину до Приднестровья

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что украинскому руководству прекрасно известны экспансионистские планы РФ, о них также "внятно выскажутся" ВСУ, сообщает Корреспондент.

Таким образом Подоляк прокомментировал заявление российского военного топ-чиновника о планах по захвату территорий Украины.

"Неожиданно некто замкомандующего войсками ЦВО РФ Миннекаев публично заявил о том, что его страна всегда всем врала и что она на самом деле изначально хотела тупо украсть часть территории Украины. С выходом к Приднестровью, где, по мнению этого тонкого знатока и ценителя русской культуры, тоже "притесняют русскоязычное население". Захватить территорию, уничтожив при этом как можно больше украинцев. И разрушив как можно больше наших городов" , - написал Подоляк.

По его словам, во-первых, все подобные экспансионистские планы и сценарии военно-политическому руководству Украины прекрасно известны, а ВСУ "внятно выскажутся по этому поводу…".

Во-вторых, отметил Подоляк, вышеуказанный субъект Миннекаев публично официально подтвердил умысел группы русских "товарищей" на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан.

В-третьих, уверен он, всю так называемую "армию РФ" вместе с Росгвардией в качестве официальных карателей на дух не переносят на всей территории Украины, которая временно находится под оккупацией, поэтому там "у карателей явно уже горит земля под ногами".

"И четвертое. "Освободители Приднестровья", учитесь правильно произносить слово "Украина". Оно со многих, у кого пока еще российский паспорт, сильно и больно собьет всю кровавую спесь" , - добавил советник главы ОП.

Напомним, заместитель командующего войсками центрального военного округа РФ генерал-майор Миннекаев заявил ранее в интервью росСМИ о том, что войска РФ во время "второй фазы" войны хотят полностью захватить Донбасс и установить контроль над Южной Украиной с выходом к Приднестровью.

По словам главы СНБО Алексея Данилова, российским оккупантам поставлена задача выйти на границы Донецкой и Луганской областей до Пасхи - до 24 апреля.