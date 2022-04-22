НБУ достиг максимума "чистой продажи" валюты с начала войны

, сообщает UBR.

С 18 по 22 апреля Национальный банк Украины осуществил продажу валюты почти на 70% больше, чем на предыдущей неделе, что является наивысшим показателем с начала войны 24 февраля. Так, за указанный период НБУ продал долларов на $546,7 млн, евро – на EUR201,9 млн, свидетельствуют данные регулятора.

В первые полторы недели после начала российского вторжения "чистая" покупка валюты составила $690,3 млн и €20 млн, поскольку запрет на ее покупку был только введен, а список критического импорта еще не был существенно расширен.

Однако в последующие недели наблюдалось падение показателей покупки валюты, при увеличении уровня продаж. Таким образом, во второй половине марта "чистая продажа" составляла $540-620 млн в неделю, и лишь в первую половину апреля она упала до $300-450 млн.

Экс-зампредседателя Нацбанка Олег Чурий, ранее курировавший валютную политику, предложил пересмотреть перечень критического импорта в сторону существенного его сокращения, так как сегодня он покрывает 89% товарного импорта 2021 года.

Всего с начала года Нацбанк на рынке приобрел $1 млрд 779,8 млн и €91,2 млн, а продал $5 млрд 398,3 млн и €1 млрд 377,6 млн.

С начала войны покупка валюты составила $1 млрд 122,9 млн и €91,2 млн, а продажа – $2 млрд 628,11 млн и €1 млрд 377,6 млн.

По состоянию на 1 апреля 2022 года, международные резервы страны составили $28,11 млрд, что на 2% больше, чем на начало марта. А к середине апреля они снизились до $27,4 млрд.