Верещук: в субботу возможен гумкоридор из Мариуполя
Вице-премьер Ирина Верещук анонсирует, что в субботу может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя, сообщает Украинская правда.
"Обращаюсь к нашим гражданским, которые ждут эвакуации из Мариуполя: Есть вероятность, что завтра мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя", - написала Верещук в Facebook.
По словам вице-премьера, точка сбора – на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 10:00. Она призвала следить за официальными сообщениями в субботу утром.
"Если все хорошо, я дам подтверждение. Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены", - добавила она.
Верещук напомнила, что гуманитарные коридоры из Мариуполя уже не раз срывались, но подчеркнула, что "мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится".