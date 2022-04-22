Верещук: в субботу возможен гумкоридор из Мариуполя

Вице-премьер Ирина Верещук анонсирует, что в субботу может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя, сообщает Украинская правда.

"Обращаюсь к нашим гражданским, которые ждут эвакуации из Мариуполя: Есть вероятность, что завтра мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя" , - написала Верещук в Facebook.

По словам вице-премьера, точка сбора – на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 10:00. Она призвала следить за официальными сообщениями в субботу утром.

"Если все хорошо, я дам подтверждение. Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены" , - добавила она.

Верещук напомнила, что гуманитарные коридоры из Мариуполя уже не раз срывались, но подчеркнула, что "мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится".