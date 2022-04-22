ОТУ "Восток": на Донбассе за день уничтожено до 130 военных РФ
На Донбассе за день были уничтожены до 130 российских военных. Об этом передает Оперативно-тактическая группировка Восток, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что сегодня российские войска совершили три атаки. Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.
"Также наша артиллерия наносила огненное поражение по накоплению личного состава и техники. В результате был уничтожен склад с топливом и боеприпасами. Продолжаются бои", - говорится в сообщении.
Потери врага, по данным группировки на восток, составляют:
- личного состава – до 130
- танков – 3
- БМП – 3
- БТР – 4
- ББМ – 1
- автотехники - 13
- БПЛА – 2