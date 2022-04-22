ОТУ "Восток": на Донбассе за день уничтожено до 130 военных РФ

ОТУ "Восток": на Донбассе за день уничтожено до 130 военных РФ

На Донбассе за день были уничтожены до 130 российских военных. Об этом передает Оперативно-тактическая группировка Восток, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что сегодня российские войска совершили три атаки. Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.

"Также наша артиллерия наносила огненное поражение по накоплению личного состава и техники. В результате был уничтожен склад с топливом и боеприпасами. Продолжаются бои", - говорится в сообщении.

Потери врага, по данным группировки на восток, составляют:

  • личного состава – до 130
  • танков – 3
  • БМП – 3
  • БТР – 4
  • ББМ – 1
  • автотехники - 13
  • БПЛА – 2

Новости

Популярные темы форума

analytics