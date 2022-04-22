Обращение Зеленского: Украина получает то оружие, о котором просила

Президент Владимир Зеленский поблагодарил партнеров Украины, которые начали передавать то оружие, которое необходимо украинским военным, сообщает Новое время.

Зеленский уточнил, что поставки оружия спасут тысячи жизней украинцев.

"Я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец нас услышали, которые передают нам именно то, что мы просили. Ибо мы точно знаем, что с этим оружием мы сможем спасти жизнь тысяч человек. И можем показать оккупантам, что день, когда они будут вынуждены оставить Украину, приближается" , — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что обеспечение армии всем необходимым сейчас является первостепенной задачей.

"Как и каждое утро, как и каждый день, как и каждый вечер мы сегодня уделяли максимальное внимание тому, чтобы обеспечить наших военных всем необходимым оружием. Это задача номер один для нашего государства" , — заявил Зеленский.

Западные партнеры усиливают поставки разного вооружения Украине. Среди последнего современного оружия — французские ПЗРК Мистраль и американские ударные беспилотники MQ-9 Reaper, которые превосходят турецкий Байрактар.

Западные партнеры усиливают поставки разного вооружения Украине. Среди последнего современного оружия — французские ПЗРК Мистраль и американские ударные беспилотники MQ-9 Reaper, которые превосходят турецкий Байрактар.

В одном из последних пакетов военной помощи Пентагон передал Украине тяжелое вооружение на $800 млн.

В этот пакет вошли вертолеты, бронетехника, дроны, ПТРК Javelin, противопехотные мины и десятки тысяч комплектов бронежелетов и касок.

Самым современным из этого оружия стали дроны-камикадзе Switchblade и радиолокационные станции AN/MPQ-64 Sentinel, которые оказывают поддержку противовоздушной обороне малой дальности и силам артиллерии. Эти РЛС стоят на вооружении передовых подразделений ПВО США.



