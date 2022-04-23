Британская разведка: война идет не так, как планировала РФ

В британской разведке отметили, что заявленное министром обороны РФ Сергеем Шойгу намерение внедрить "новые методы ведения войны" является молчаливым признанием того, что прогресс России идет не так, как предполагалось, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении британской разведки.

"Хотя это может указывать на понимание того, что война идет не так, как планировалось, потребуется некоторое время, чтобы перевести это в адаптированную тактику, методы и процедуры, а затем применить для повышения оперативного эффекта особенно в отношении маневренной войны наземного базирования" , - отметили военные эксперты.

Они считают, что в промежуточный период, скорее всего, РФ будет продолжать полагаться на бомбардировки как на средство подавления украинского сопротивления российским силам.