Блинкен и Шмыгаль обсудили перспективы оказания США новой помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Вашингтоне обсудили возможность оказания дополнительной помощи Киеву, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении Госдепа.

"Мы продолжаем работать, чтобы поддержать Украину той помощью, в которой она нуждается - военной, экономической, гуманитарной" , - заявил Блинкен.

Кроме того, он добавил, что США продолжает сотрудничать с союзниками и партнерами с целью давления на Россию, чтобы она прекратила агрессию в Украине.

Шмыгаль поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку и подчеркнул, что она очень помогает Украине в эти тяжелые дни.

Премьер добавил, что для поддержки Украины необходимы четыре вещи - боеприпасы и оружие, потому что нужно остановить агрессора на украинских границах и не дать ему уйти в Европу, санкции против РФ, финансирование и европейские перспективы.

"Более 96% украинцев, очень хотели бы быть частью европейской семьи, частью цивилизованного мира, но не частью Советского Союза или Российской империи" , - заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что для Украины это очень важно, и из-за этого многие молодые украинские парни и девушки расплачиваются жизнью в войне за эту перспективу.