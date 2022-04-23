Генсек ООН приедет в Украину, чтобы встретиться с Зеленским

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на следующей неделе отправится в Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении ООН.

Кроме того, Гутерриш встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также с сотрудниками агентства ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи Украине.

Напомним, Гутерриш попросил об аудиенции у президента РФ Владимира Путина в Москве и у президента Украины Владимира Зеленского в Киеве с целью обсуждения необходимости прекращения войны.