"Дочка" российского "Альфа-Банка" обанкротилась в Нидерландах

Амстердамский торговый банк, дочернее финансовое учреждение подсанкционного российского "Альфа-Банка", признан банкротом. Финансовые проблемы банка связаны с массовым оттоком клиентов, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом пишет Financieele Dagblad.

Российский банк Amsterdam Trade Bank, принадлежащий российским олигархам, объявил о банкротстве. Неспособность выполнять свои финансовые обязательства вызвана тем, что другие банки и контрагенты после вторжения России в Украину стали массово бойкотировать учреждение.